Эксперт назвал дефицит качественных кормов одним из барьеров развития аквакультуры

По словам гендиректора ООО "Агриконсалт" Андрея Голохвастова, вероятно возможное перенасыщение рынка кормов для аквакультуры к 2028 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Дефицит доступных и качественных кормов для ценных пород рыб является одним из барьеров развития аквакультуры в РФ. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ООО "Агриконсалт", которое занимается консультированием предприятий АПК в области экономики, финансов и маркетинга, Андрей Голохвастов на IX Международной конференции "Рыба. Аквакультура: настоящее и будущее отрасли" в Санкт-Петербурге.

"Один из барьеров развития аквакультуры в РФ, в первую очередь, лососевых пород (наряду с проблемами обеспечения рыбопосадочного материала) - дефицит доступных и качественных кормов. Предложение кормов постепенно меняется - снижается доля традиционных европейских, мировых поставщиков и растет доля российских кормов, а также поставок из Белоруссии и Турции. Но импорт все равно будет значительный", - сказал он.

В среднесрочной перспективе объем спроса на корма для лососевых пород (форель, атлантический лосось) может составить около 230 тыс. тонн в год и еще около 15 тыс. тонн для осетровых, отметил Голохвастов. Заявлены инвестиционные проекты по созданию мощностей по производству кормов на 500 тыс. тонн, а прогнозируемый объем производства кормов для ценных пород рыб в России с учетом планируемых проектов может составить к 2028 году от 115 до 165 тыс. тонн.

При этом вероятно возможное перенасыщение рынка кормов для аквакультуры к 2028 году. Эксперт объяснил, что перенасыщение рынка кормов для рыбы приведет к конкуренции среди производителей кормов, но даст предприятиям дополнительный выбор и возможности. Объем кормов вырастет в результате строительства новых предприятий, увеличения производства действующими, а также сохраняющегося импорта.

"Постепенно увеличивается производство кормов для аквакультуры существующими отечественными заводами, строятся и проектируются новые заводы. <…> Если это все суммировать, даже с учетом того, что не все планы инвесторов <...> будут реализованы, мы видим весьма вероятный сценарий, что к 2028 году у нас возможно перенасыщение рынка кормов для аквакультуры", - сказал эксперт.

С развитием кормов для аквакультуры необходимо развивать и производство кормовых добавок, добавила ТАСС генеральный директор аналитического агентства в области маркетингового анализа рынка кормов и кормовых добавок "FEEDLOT" Любовь Савкина.

"Производство кормов для аквакультуры у нас вырастет примерно на 100 тыс. тонн, мы будем производить свои корма, возможно, они станут такого же качества, как импортные, и мы сможем все же выполнить стратегию импортозамещения. Но примерно 50% на импорт все равно мы закладываем. Заявлены инвестпроекты (свыше десяти), если их все выполнить, мы сможем заместить весь импорт, но самая большая проблема - это сырье и его качество. С развитием аквакультуры и кормов для аквакультуры необходимо и развивать производство своих кормовых добавок", - сказала она.

О конференции

IX Международная конференция "Рыба. Аквакультура: настоящее и будущее отрасли" проходит в Санкт-Петербурге 31 января - 1 февраля. Ежегодно на мероприятие приезжают специалисты рыбоводных хозяйств, предприятий, выпускающих специализированное оборудование, корма и посадочный материал, рыбопереработчики, представители логистических предприятий и представители региональных профильных ведомств, ассоциаций и исследовательских институтов. Организатором выступает участник комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса Издательский Дом "СФЕРА".