Иран начал строительство новой АЭС "Сирик" в провинции Хормозган на юге страны

Ее мощность достигает 5 тыс. МВт

ДУБАЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси отдал распоряжение начать строительство новой АЭС "Сирик" мощностью 5 тыс. МВт во время своей рабочей поездки в провинцию Хормозган на юге страны. Об этом сообщило агентство ISNA.

"Большой проект атомной электростанции "Сирик" - это громадная работа. АЭС мощностью 5 тыс. МВт может рассматриваться как фундамент для экономического развития страны. В Хормозгане предстоит еще более масштабная работа по постройке АЭС, чем в провинции Бушер", - отметил Раиси, выступая по видеосвязи.

25 августа 1992 года Россия и Иран подписали соглашение о продолжении строительства иранской АЭС недалеко от города Бушер на юге страны (было начато в 1975 году западногерманским концерном, прервано в 1979 году после начала исламской революции). В сентябре 2011 года первый энергоблок был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года.

В ноябре 2014 года был подписан контракт на сооружение второй очереди АЭС - 2-го и 3-го энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Стоимость их строительства составила около $10 млрд. Церемония закладки первого камня состоялась в сентябре 2016 года. 10 ноября 2019 года началось строительство второго энергоблока. Планируется, что в эксплуатацию 2-й и 3-й блоки будут введены в 2025 году и 2027 году соответственно.