Экспорт российского зерна с начала сельхозгода составил 38,5 млн тонн

В Союзе экспортеров зерна отметили, что это на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Экспорт российского зерна, по предварительным итогам января, с начала текущего сельскохозяйственного года (1 июля 2023 года - 30 июня 2024 года) составил 38,5 млн тонн, что на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона. Об этом сообщил Союз экспортеров зерна.

"По предварительным итогам января, экспорт российского зерна с начала сезона составил 38,5 млн тонн (+23% к прошлому)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что по предварительным итогам января, экспорт российской пшеницы с начала сезона составил 29,5 млн тонн, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона.

Отмечается, что Турция стала главным импортером зерна и пшеницы из России. Также в топ-5 импортеров зерна из РФ вошли Иран, Египет, Бангладеш и Саудовская Аравия. В топ-5 импортеров пшеницы, помимо Турции, вошли такие страны, как Египет, Бангладеш, Пакистан и Алжир.

Ранее Минсельхоз России подтвердил прогнозируемый экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном году в размере не менее 65 млн тонн. В конце ноября глава министерства Дмитрий Патрушев сообщал, что Россия по итогам текущего сезона может экспортировать более 65 млн тонн зерна.