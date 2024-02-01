Под Челябинском запускают производство уникальных деталей для горнорудного оборудования

По данным властей региона, выпускаемая продукция востребована предприятиями горнодобывающей промышленности

ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод (КЭВРЗ) в Челябинской области завершает оснащение нового цеха по производству уникальных для российского рынка крупногабаритных вал-шестерней и других комплектующих для горнорудного оборудования. Цех откроют к осени 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минпрома Челябинской области.

По данным властей региона, выпускаемая продукция крайне востребована предприятиями горнодобывающей промышленности.

"Цех по производству комплектующих для мельниц измельчения руды и ремонту гидроцилиндров планируется открыть к осени 2024 года. Здесь наладят выпуск уникальных для отечественного рынка крупногабаритных вал-шестерней длиной до 4,7 м", - сказали в пресс-службе.

По данным областного Минпрома, площадь нового цеха составит 3 тыс. кв. м. С его запуском предприятие расширит ассортимент запчастей для мельниц, используемых для измельчения руды. В нем будут выпускать приводные вал-шестерни различных размеров и модификаций, воронки разгрузки и загрузки, необходимые для проведения ремонта оборудования, обязательного для любого предприятия горнодобывающей промышленности.

ООО "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод" - одно из ведущих предприятий Челябинской области, специализирующееся на ремонте экскаваторов, буровых установок и различного шахтного оборудования. Предприятие имеет уникальный опыт обслуживания, ремонта и производства запасных частей для горнодобывающей техники.