Euroclear пытается снизить риски использования Брюсселем замороженных активов РФ

Международная площадка объявила о стремлении защищать себя от всех судебных исков, связанных с применением санкций, вероятность решения по которым в отношении компании может быть по большей части негативной

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Международная площадка Euroclear, на которой находится €191 млрд замороженных активов РФ, опасается негативных последствий использования Еврокомиссией (ЕК) доходов от этих средств для помощи Украине. Об этом свидетельствует отчет бельгийской компании.

В документе отмечается, что Euroclear "ориентирована на минимизацию потенциальных юридических и операционных рисков, которые могут возникнуть для нее и ее клиентов в результате реализации любых предложений ЕК". "Компания продолжает действовать прозрачно со всеми вовлеченными органами власти и удерживать прибыль, связанную с международными санкциями, применимыми к российским активам, до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие указания по распределению или управлению такой прибылью", - подчеркивают в Euroclear.

Авторы отчета констатируют "большую сложность управления как обширным пакетом санкций, так и набором контрмер, которые Россия приняла, чтобы попытаться смягчить воздействие санкций". В этих условиях площадка "выделяет значительное время, ресурсы и капитал для решения рыночных проблем, потенциальных рисков и последствий этих контрмер".

Одновременно Euroclear объявила о стремлении защищать себя от всех судебных исков, связанных с применением санкций, вероятность решения по которым в отношении компании может быть по большей части негативной.

Компания получила в 2023 году от реинвестирования замороженных активов РФ €4,4 млрд, что более чем в пять раз превышает аналогичные доходы, полученные площадкой в 2022 году.