1 февраля, 12:45
Санкции в отношении России

Euroclear пытается снизить риски использования Брюсселем замороженных активов РФ

Международная площадка объявила о стремлении защищать себя от всех судебных исков, связанных с применением санкций, вероятность решения по которым в отношении компании может быть по большей части негативной

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Международная площадка Euroclear, на которой находится €191 млрд замороженных активов РФ, опасается негативных последствий использования Еврокомиссией (ЕК) доходов от этих средств для помощи Украине. Об этом свидетельствует отчет бельгийской компании.

Читайте также
Как Россия вводила ответные санкции в отношении представителей ЕС

В документе отмечается, что Euroclear "ориентирована на минимизацию потенциальных юридических и операционных рисков, которые могут возникнуть для нее и ее клиентов в результате реализации любых предложений ЕК". "Компания продолжает действовать прозрачно со всеми вовлеченными органами власти и удерживать прибыль, связанную с международными санкциями, применимыми к российским активам, до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие указания по распределению или управлению такой прибылью", - подчеркивают в Euroclear.

Авторы отчета констатируют "большую сложность управления как обширным пакетом санкций, так и набором контрмер, которые Россия приняла, чтобы попытаться смягчить воздействие санкций". В этих условиях площадка "выделяет значительное время, ресурсы и капитал для решения рыночных проблем, потенциальных рисков и последствий этих контрмер".

Одновременно Euroclear объявила о стремлении защищать себя от всех судебных исков, связанных с применением санкций, вероятность решения по которым в отношении компании может быть по большей части негативной.

Компания получила в 2023 году от реинвестирования замороженных активов РФ €4,4 млрд, что более чем в пять раз превышает аналогичные доходы, полученные площадкой в 2022 году. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России