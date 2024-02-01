Новак: страны ОПЕК+ готовы принять при необходимости новые меры на рынке нефти

По словам вице-премьера РФ, министры заявили, что они привержены исполнению всех договоренностей, которые были достигнуты в ноябре 2023 года по исполнению квот и взятых на себя добровольных обязательств на первый квартал 2024 года

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ готовы при необходимости к новым меры на рынке нефти, речь может идти как про снижение, так и про рост добычи. Об этом сообщил в интервью "России-24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

"Договорились, что внимательно продолжим мониторить исполнение странами взятых на себя обязательств в рамках ОПЕК+. Также была рассмотрена ситуация на рынке, договорились внимательно за ней следить. Сегодня ситуация стабильная, будем продолжать мониторить, при необходимости принимать дополнительные решения, которые должны стабилизировать рынок в случае такой необходимости", - сказал он, уточнив, что эти меры могут касаться как роста, так и снижения добычи или поставок.

"Кроме того, министры заявили, что они привержены исполнению всех договоренностей, которые были достигнуты в ноябре прошлого года по исполнению квот и взятых на себя добровольных обязательств на первый квартал этого года", - добавил Новак.