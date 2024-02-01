Кабмин исключил из нацплана по конкуренции расширение доступа к недрам на шельфе

В настоящее время разрабатывать недра на шельфе могут только компании с участием государства не менее 50% и опытом работы на шельфе от пяти лет

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство России исключило из национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы пункт о расширении доступа к недрам на континентальном шельфе. Это следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, из национального плана исключена субпозиция, касающаяся расширения доступа организациям, обладающим необходимым опытом и финансовыми ресурсами, в состав потенциальных пользователей участков нераспределенного фонда недр федерального значения, расположенных на континентальном шельфе.

Сейчас разрабатывать недра на шельфе могут только компании с участием государства не менее 50% и опытом работы на шельфе от пяти лет.