Дума приняла законопроект о праве участковых больниц продавать лекарства

Документ предоставляет таким больницам право самостоятельно вести розничную торговлю лекарственными препаратами, но только в тех населенных пунктах, где нет аптек

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который дает участковым больницам право на розничную продажу лекарств.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в сентябре 2023 года. Он вносит изменения в законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". В случае принятия новые нормы вступят в силу со дня официального опубликования.

Документ предоставляет участковым больницам право самостоятельно вести розничную торговлю лекарственными препаратами, но только в тех населенных пунктах, где нет аптек. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, почти половина российских регионов подтверждает наличие проблем при снабжении лекарствами населения в сельских и отдаленных территориях.

"Доставка лекарств, безусловно, облегчает ситуацию, но не решает проблему. Некоторые субъекты решают проблему совместно с аптечными сетями, в том числе государственными, другие - открыто пишут о недопустимости принуждения бизнеса к взятию на себя социальных обязательств", - отмечают авторы законопроекта.

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутатам поступает большое количество обращений сельских жителей с жалобами на проблемы с лекарственным обеспечением. "В настоящее время, если в населенном пункте нет аптеки, людям приходится ездить за лекарствами в ближайший город. Для пожилого человека это зачастую становится непосильной задачей. После принятия закона осуществлять розничную торговлю лекарствами получат право участковые больницы", - сказал Володин.