Rheinmetall приобретет румынское военное предприятие Automecanica Media

Германский оборонный концерн купит 72,5% акций компании, чтобы помочь Киеву обслуживать боевые машины, сообщается в пресс-релизе

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall купит 72,5% акций румынского производителя военных автомобилей Automecanica Media , чтобы помочь Киеву обслуживать боевые машины. Об этом сообщается в пресс-релизе концерна.

Румынское предприятие в ходе реализации сделки получит новое название - Rheinmetall Automecanica SRL, а 27,5% акций останется в руках частных инвесторов. Согласно пресс-релизу, завод должен сыграть ключевую роль в вопросах обслуживания боевых машин западного производства на Украине, а также в "оказании логистической поддержки". Присутствие германского концерна в Румынии позволит силам, развернутым на восточном фланге НАТО, обеспечить "более короткое время реагирования и более надежные цепочки поставок".

"Включение Rheinmetall Automecanica SRL в состав Rheinmetall знаменует еще одну важную веху в стратегии по укреплению присутствия концерна в Центральной Европе, что способствует повышению обороноспособности Евросоюза и НАТО на восточном фланге, - отметил глава Rheinmetall Армин Паппергер. - Привлечение местных партнеров и укрепление румынской экономики станут для нас главными задачами".