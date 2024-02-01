Цена бензина Аи-92 на бирже упала почти на 7%

Ситуация с ценами на бензин в России

Цена бензина Аи-92 составила 47 372 рубля за тонну

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Cтоимость бензина марки "Регуляр-92" уменьшилась по итогам торгов в четверг почти на 7% после продолжительного роста. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, цена бензина Аи-92 упала на 6,81%, до 47 372 рублей за тонну. В последний раз она снижалась в первый торговый день года - 9 января. Цена бензина Аи-95 подросла на 0,54%, до 54 299 рублей за тонну.

Летний дизель подорожал на 0,26%, до 53 732 рублей за тонну, межсезонный дизель подешевел на 0,54%, до 53 494 рублей за тонну. Цена зимнего дизеля снизилась на 2,54%, до 54 458 рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута увеличилась на 3,07%, до 21 734 рублей за тонну, а цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась на 0,03%, до 78 912 рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 0,59%, до 23 089 рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива уменьшилась на 5,16% - до 18 745 рублей за тонну.