Цифровой помощник "Госуслуг" получит генеративный ИИ

Технологию запустят в тестовом режиме в 2024 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Цифровой ассистент "Макс" портала госуслуг получит генеративный искусственный интеллект, с помощью которого сможет отвечать на конкретные вопросы граждан коротко и ясно. Об этом сообщили в Минцифры России.

Технологию запустят в тестовом режиме в 2024 году. ИИ сможет генерировать ответ из базы знаний портала под конкретный вопрос, ориентируясь на "сформулированную жизненную ситуацию".

"Макс" получит отечественную языковую модель, отметили в Минцифры. Примеры таких моделей в России - YandexGPT "Яндекса" и GigaChat Сбера.