В Госдуму внесли законопроект о закупках услуг спортивных судей у единственного поставщика

Речь идет о заключении контракта на оказание услуг спортивных судей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий расширение случаев госзакупки у единственного поставщика - речь идет о заключении контракта на оказание услуг спортивных судей. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В связи с ограничениями, вызванными политикой недружественных государств и международных спортивных организаций, возможности участия отечественных спортсменов в международных спортивных соревнованиях были существенно сокращены, что породило необходимость увеличения количества спортивных соревнований, проводимых на территории Российской Федерации, в том числе с привлечением иностранных спортсменов и команд. Это привело к необходимости увеличения объемов закупок услуг спортивных судей, говорится в пояснительной записке.

Этот факт "предопределяет необходимость оптимизации процессов привлечения спортивных судей для обеспечения проведения возросшего количества спортивных соревнований, а также противодействия негативным последствиям политики недружественных государств и международных спортивных организаций, устанавливающих дискриминационные препятствия российским спортсменам для участия в международных спортивных соревнованиях", считают авторы документа.

Законопроектом предлагается расширить перечень случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительным основанием, связанным с заключением контракта на оказание услуг спортивных судей, привлекаемых для проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Помимо этого, законопроект исключает необходимость включения информации о контрактах, заключенных для оказания таких услуг, ввиду нецелесообразности включения существенного объема подобных типовых контрактов в реестр.