Атталь: Париж добился первых результатов в диалоге с ЕС по сокращению украинского импорта

По словам премьера Франции, власти его страны хотят "ввести в ранг закона принцип продовольственного суверенитета", чтобы лучше обеспечить защиту прав фермеров от "недобросовестной конкуренции"

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Французские власти добились первых результатов в ходе переговоров с Европейским союзом по ограничению ввоза сельхозпродукции с Украины. Об этом заявил премьер Франции Габриэль Атталь на пресс-конференции, посвященной срочным мерам поддержки французских фермеров.

"В отношении Украины мы продвигаемся на пути к защитным мерам, регулирующим ввоз цыплят, и считаем необходимым также затронуть вопрос о зерне в рамках открывающихся переговоров с ЕС", - сказал Атталь.

Он также отметил, что французские власти хотят "ввести в ранг закона принцип продовольственного суверенитета", чтобы лучше обеспечить защиту прав фермеров от "недобросовестной конкуренции".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен необходимость удовлетворения требований французских фермеров. Встреча стала реакцией официального Парижа на беспрецедентные по масштабам в современной истории выступления французских аграриев.

Массовые демонстрации крестьян проходят во Франции с середины января на фоне падения их доходов из-за инфляции и увеличения бесконтрольного ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с политикой ЕС. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных ведомств.