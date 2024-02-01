Рябков: БРИКС будет активно выводить финансовое взаимодействие из-под влияния Запада

Замглавы МИД РФ отметил, что рубить с плеча в этой сфере сложно и не нужно

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Страны БРИКС будут активно искать решения для вывода финансового взаимодействия из-под влияния Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам первого заседания шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.

"Мы, конечно, внутри БРИКС будем продолжать активный, совместный поиск решений, который позволит вывести наше взаимодействие из-под подобного вредоносного воздействия [Запада], - сказал Рябков, отвечая на вопрос о контурах новой системы взаимных расчетов. - Это непростой вопрос".

Высокопоставленный дипломат отметил, что рубить с плеча в этой сфере сложно и не нужно. "Мы будем подходить к этому творчески и уже делаем это, - подчеркнул он. - Я думаю, что надо дождаться конкретных результатов, а спекулировать на эту тему - это, в общем, помогать противникам. Зачем это нужно?"