Россия и Туркмения обсудили возможность доставки зерна через Каспий в Иран и Афганистан

Представители компании "РЖД логистика" отметили, что заинтересованы в доставке грузов в порт Туркменбаши морским путем с марта 2024 года

АШХАБАД, 1 февраля. /ТАСС/. Представители компании "РЖД логистика" посетили международный морской порт Туркменбаши на побережье Каспийского моря, обсудив возможность доставки зерна через Каспий в Иран и Афганистан. Об этом сообщила пресс-служба агентства "Туркмендениздеряёллары" (государственная служба морского и речного транспорта).

По его информации, в ходе визита состоялась встреча с представителями порта, государственного перевозчика грузов и пассажиров "Демирёллары" и Транспортно-логистического центр Туркмении. Российская сторона отметила возможность осуществления регулярных перевозок зерновых культур между портами Махачкала, Астрахань и Туркменбашинским портом в направлении Афганистана и Ирана, а также регулярных контейнерных перевозок между портами Туркменбаши и Астрахань.

Представители российской компании также отметили, что заинтересованы в доставке грузов в порт Туркменбаши морским путем с марта 2024 года, если по результатам анализа это будет признано благоприятным.

Туркменбашинский международный морской порт был введен в 2018 году. Мощность его перевалки составляет 17 млн тонн сухих грузов и 10 млн тонн наливных грузов в год.