Росатом ожидает участия специалистов из стран БРИКС и СНГ в чемпионате AtomSkills

Заместитель гендиректора по персоналу госкорпорации Татьяна Терентьева отметила, что уже в 2024 году к чемпионату присоединятся участники из Африки

ЛЕСНОЙ /Свердловская область/, 1 февраля. /ТАСС/. Росатом ожидает, что участниками отраслевого чемпионата AtomSkills станут специалисты из стран БРИКС, СНГ и из Евразийского экономического союза, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. На чемпионат 2024 года приедут участники из Африки.

"Компетенции будут расти, количество предприятий, [которые] мы будем привлекать. И надо, чтобы через несколько лет мы говорили не об AtomSkills, а говорили об огромном таком профессиональном конкурсе всей нашей страны. И в качестве гостей, в качестве участников уже должны быть представители наших дружественных стран из БРИКС, из Содружества Независимых Государств, из Евразийского экономического союза - вот в этом смысл развития. И в максимальной компетентности, многофункциональности и в максимальном международном расширении этого проекта", - сказал Лихачев в рамках рабочей поездки на комбинат "Электрохимприбор" в Лесном Свердловской области.

Заместитель генерального директора по персоналу ГК "Росатом" Татьяна Терентьева добавила, что уже в 2024 году к чемпионату присоединятся участники из Африки.

AtomSkills - ежегодный отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной отрасли, который организует госкорпорация "Росатом" с 2016 года. В настоящее время это один из крупнейших в мире чемпионатов, который в 2023 году проводится по 40 компетенциям и объединяет более 2 тыс. профессионалов в разных сферах атомной отрасли - специалистов рабочих и инженерных профессий, студентов профильных вузов и школьников - в единую экосистему подготовки и развития рабочих и инженерных кадров.