Таджикистан планирует купить в РФ около 300 тыс. тонн семян масличных культур

Глава Минсельхоза Курбон Хакимзода отметил, что работа по поставкам уже началась

ДУШАНБЕ, 1 февраля. /ТАСС/. Таджикистан планирует приобрести в России около 300 тыс. тонн семян масличных культур в рамках реализации дорожной карты сотрудничества министерств сельского хозяйства двух стран, подписанной в 2023 году. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Минсельхоза Таджикистана Курбон Хакимзода.

По его словам, планируется приобретение семян масличных культур "производителями из Таджикистана в объеме порядка 300 тыс. тонн".

Хакимзода отметил, что работа по поставкам уже началась и в "первом потоке будут поставлять около 50 тыс. тонн масличных культур, таких как подсолнечник, рапс". Также он рассказал, что дорожная карта сотрудничества включает вопросы подготовки кадров для сферы сельского хозяйства, обмен опытом между аграрными вузами двух государств, поставку из России сельхозмашин, оборудования и минеральных удобрений.

Министр добавил, что в дорожной карте оговариваются и поставки сельскохозяйственной продукции из Таджикистана в Россию, не уточнив объемы и виды таких товаров.

В декабре 2023 года в пресс-центре Минсельхоза Таджикистана сообщали, что Хакимзода и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев подписали дорожную карту по сотрудничеству на 2024-2026 годы "для повышения качества двусторонних отношений". Подписание состоялось в рамках заседания межправительственной комиссии.