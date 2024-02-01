Саммит ЕС пообещал европейским фермерам "демократический процесс"

Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что "разработка краткосрочных мер поддержки фермеров уже началась"

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Саммит Евросоюза пообещал европейским фермерам "запустить демократический процесс для обсуждения усиления аграрного сектора ЕС".

"Мы хотим воспользоваться моментом, чтобы объявить о нашей приверженности общей аграрной политике ЕС и запустить демократический процесс для обсуждения усиления европейского аграрного сектора, вопреки обвинениям в равнодушии", - заявил на итоговой пресс-конференции саммита глава Европейского совета Шарль Мишель, добавив, что "разработка краткосрочных мер поддержки фермеров уже началась".