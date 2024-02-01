Путин заявил, что людям никуда не деться от нефти и газа в ближайшие десятилетия

По словам президента, "это медицинский факт"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Человечеству никуда не деться от углеводородной энергетики многие десятилетия, "это медицинский факт". Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на открытии современных кампусов в регионах РФ, в котором принял участие по ВКС.

"Чего бы не говорили про углеводороды, чего бы не говорили о необходимости развивать альтернативные виды энергии, - а это надо делать, и мы в России этим занимаемся и без всякого сомнения будем делать это дальше, - но от углеводородной энергетики <…> в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться", - сказал Путин. Он подчеркнул, что это "медицинский факт".

Глава государства отметил, что углеводородную энергетику нужно облагораживать и думать о том, чтобы она была максимально чистой.