В Минэкономразвития заявили об устойчивости сектора МСП, несмотря на коронавирус и санкции

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова ранее сообщала, что объем антикризисных мер господдержки в период пандемии составил около 1 трлн рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) в России достаточно устойчив, несмотря на санкции и волны COVID-19, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в ходе форума "Все для победы!", организованного Народным фронтом.

"Несмотря на несколько периодов за последние четыре года - это волны COVID и санкции, мобилизация, сам сектор МП достаточно устойчивый. У нас более 6 млн юрлиц, впервые в этом году число вновь создаваемых субъектов МСП вышло на докризисный, доковидный уровень, даже превысило. Число работников [в сфере МСП] - больше 26 млн. При этом во всей экономике занято 7,6 млн [человек]", - сказала Илюшникова.

В мае 2023 года в интервью ТАСС Илюшникова сообщала, что объем антикризисных мер государственной поддержки сектора малого и среднего предпринимательства в период пандемии коронавирусной инфекции составил около 1 трлн рублей.

По словам Илюшниковой, во многом "коронавирусный" и кризис в период ограничения рынков поставок и сбыта продукции, а также в период мобилизации предприниматели смогли преодолеть благодаря системным мерам, которые были построены на поддержке именно тех выпадающих возможностей и тех отраслей, которые этого особенно требовали.