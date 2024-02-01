Украина, Румыния и Молдавия начали обсуждать проект по увеличению реверса газа

Инициатива предполагает объединение возможностей СПГ-терминалов Греции, Трансбалканского трубопровода, украинских подземных хранилищ газа

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Операторы газотранспортных систем (ГТС) Украины, Румынии и Молдавии приступили к обсуждению проекта для расширения реверсной мощности Трансбалканского трубопровода, что является частью инициативы по созданию так называемого Вертикального коридора для поставок природного газа в Центральной и Юго-Восточной Европе, а также на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

"Оператор газотранспортной системы Украины начинает публичные консультации по расширению реверсной мощности Трансбалканского трубопровода в рамках процедуры новой (увеличенной) мощности совместно с операторами ГТС Румынии и Республики Молдова", - говорится в сообщении на сайте оператора.

Поясняется, что проект предусматривает создание гарантированной мощности в направлении из Румынии на Украину и из Молдавии на Украину. Стороны начали консультации по проектной документации. Проект базируется на оценке рыночного спроса по увеличению мощности для точек межгосударственного соединения, проведенной операторами в прошлом году.

В ОГТСУ уточнили, что обсуждения начаты в исполнение меморандума о создании коридора "Юг - Север", или Вертикального коридора, документ Украина подписала с Болгарией, Венгрией, Грецией, Молдавией, Румынией и Словакией. Инициатива предполагает объединение возможностей СПГ-терминалов Греции, Трансбалканского трубопровода, украинских подземных хранилищ газа.

Ранее в кабмине Украины заявляли, что участие в этом проекте позволит ОГТСУ ежегодно дополнительно поставлять более 7 млрд куб. м через Украину из Румынии в страны Центральной Европы.