Минфин предложил несколько особых случаев для госзакупок в условиях санкций

Речь идет о помощи беженцам, лицам, пострадавшим в результате боевых действий, а также о восстановлении разрушенных объектов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минфин России предлагает определить случаи, в которых регионы смогут осуществлять госзакупки у единственного поставщика без решения правительства. Речь идет о помощи беженцам, о лицах, пострадавших в результате боевых действий, а также о восстановлении разрушенных объектов. Это следует из проекта постановления правительства РФ, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон от 2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". "Изменения спроектированы с учетом текущей экономической ситуации, обусловленной внешним санкционным давлением, проводимой специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке к документу.

Осуществлять госзакупки у единственного поставщика предлагается для помощи беженцам, вынужденным переселенцам и лицам, пострадавшим в результате боевых действий, для реализации мероприятий, предусмотренных указом президента РФ от октября 2022 года, вышедшего в связи с установлением на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей максимального уровня реагирования, для восстановления разрушенных объектов.

В том числе речь идет о случаях для закупок товаров двойного назначения, беспилотных летательных аппаратов, приборов ночного видения, лекарств и других товаров, определенных постановлением правительства от октября 2022 года "О специальной мере в сфере экономики".

"Учитывая необходимость оперативного начала применения таких изменений в субъектах Российской Федерации, проект постановления содержит особый срок вступления в силу проектируемых изменений - со дня официального опубликования соответствующего постановления правительства Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке к документу.

В конце декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает полномочия правительства России по принятию решений, направленных на снижение негативных последствий для российской экономики от зарубежных санкций.