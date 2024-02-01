Shell ждет сильного роста спроса на СПГ в мире по мере стабилизации цен

Глава компании Ваэль Саван отметил, что в 2024-2025 годах ожидается достаточно мало новых объемов СПГ на рынке

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Shell ожидает значительного роста спроса на СПГ в мире в будущем по мере стабилизации цен, заявил глава Shell Ваэль Саван в ходе телеконференции.

"[Мы видим] растущий спрос на СПГ в будущем, поддержанный как соображениями энергетической безопасности в таком регионе как Европа, так и в Азии, где продолжаем наблюдать очень сильный спрос. Также, как и замена снижающейся внутренней добычи газа в некоторых странах, например, во Вьетнаме, на Филиппинах и других, которые недавно стали импортерами СПГ. По мере того, как цена, как мы видим сейчас, начинает стабилизироваться и фундаментальные рыночные показатели подтверждаются, увидим, как большая часть этого отложенного спроса приходит на рынок", - сказал он.

При этом в 2024-2025 годах ожидается достаточно мало новых объемов СПГ на рынке, но во второй половине десятилетия планируется запуск значительных СПГ-мощностей в Северной Америке, отметил Саван.

Ранее сообщалось, что Shell в 2023 году сократила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 5% по сравнению с 2022 годом, до 28,29 млн тонн, из-за потери объемов с проекта "Сахалин-2".