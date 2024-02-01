Торги на Мосбирже проходили в условиях разнонаправленного движения рынка

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос до 3 229,89 пункта

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг сохранил растущую динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,49%, до 3 229,89 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,09%, до 1 124,67 пункта. Курс юаня поднялся на 0,56%, до 12,57 рубля, доллар - на 0,52%, до 90,45 рубля, евро - на 0,30%, до 97,87 рубля.

Цены на нефть удержали планку $80 за баррель Brent. Внешний фон остается неустойчивым. "ФРС США накануне не стала менять уровень ставок, однако риторика регулятора разочаровала рынки - ожидания первого шага в смягчении ДКП сместились с мартовского заседания на май. В еврозоне предварительный ИПЦ за январь немного превысил прогноз, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за минувший месяц совпал с ожиданиями", - сказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+4,32% и +0,5% соответственно), бумаги "Яндекса" (+2,39%), котировки НЛМК (+2,06%), привилегированные акции "Башнефти" (+1,99%), котировки ММК (+1,29%), расписки X5 Retail Group (+1,26%).

"Акции "Сургутнефтегаза" на этой неделе ускорили рост и пытаются восполнить потери конца прошлого года и "догнать" привилегированные бумаги, очевидно, на ожиданиях высоких дивидендов по итогам 2023 года после ослабления рубля. Глава "Сургутнефтегаза" Богданов в конце января заявил, что добыча компании в 2024 году ожидается на уровне 2023 года. Согласно недавним результатам "Сургутнефтегаза" за девять месяцев 2023 года по РСБУ, его выручка за отчетный период составила 1,58 трлн рублей, а чистая прибыль достигла 1,44 трлн рублей", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги "Полиметалла" (-2,49%), привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" (-2,03% и -0,98%), котировки ТГК-1 (-1,95%), бумаги "Распадской" (-1,85%), расписки Fix Price (-1,52%) и акции "Русгидро" (-1,42%).

"Акции "Полиметалла" еще не оправились после вчерашних новостей о планируемой продаже российского подразделения до конца марта и связанной с этим неопределенностью. Инвесторы опасаются, в том числе, делистинга бумаг с Мосбиржи. Акции "Мечела" корректировались после сильного спекулятивного роста накануне", - добавила Кожухова.

Прогноз на 2 февраля

Фактор пятницы и сложный внешний фон могут завтра сдерживать рыночную активность, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 2 февраля - 3 150-3 250 пунктов, по курсу рубля к доллару - 88,5-91,5 рубля. Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи останется в коридоре 3 200-3 300 пунктов, пара доллар/рубль попытается показать динамику в диапазоне 89-91 рубль, евро/рубль - в коридоре 96-98 рублей, юань/рубль - в интервале 12,3-12,7 рубля.

В конце недели в фокусе внимания мировых рынков может оказаться январский отчет по рынку труда США. Квартальные финансовые результаты на американском рынке завтра представят Apple, Amazon.com, Merck&Co. Московская биржа опубликует объемы торгов за январь, "Самолет" и "Северсталь" обнародуют квартальные финансовые результаты по МСФО.