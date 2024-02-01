Янтарный комбинат освоил новые технологии колорирования прессованного янтаря

Также предприятие закупило новый пресс для обеспечения процесса

КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, контролируется Ростехом) освоил новые технологии колорирования прессованного янтаря, позволяющие придавать ему любые оттенки, и закупил новый пресс для обеспечения процесса. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь предприятия Роман Гаранчук.

"Весь прошлый год на ювелирном производстве комбината экспериментировали с колорантами, чтобы сделать цветной янтарь. Тестировалась продукция разных производителей, разные формы колорантов - жидкие, порошковые и прочие. Эксперименты дали результат, был определен колорант, который не выгорает при высокой температуре прессования янтаря и позволяет придавать ему любые цвета", - сказал Гаранчук, не став раскрывать другие детали технологии.

Технология прессования янтаря была известна и ранее, добавил представитель КЯК. Янтарь мелких фракций размалывается в порошок, нагревается с добавлением колоранта при температуре 200°C под большим давлением без доступа кислорода в специальной форме. В результате получается янтарный "пресс" выбранного цвета, который потом распиливается ювелирами на фрагменты нужных форм. Они обрабатываются вручную и собираются в ювелирные изделия.

Новый пресс, мощностью 150 тонн, в три раза превосходит по мощности ранее действовавший агрегат, дает более высокое качество пресса и снижает процент брака. Это позволяет изготовить янтарный "пресс" большей толщины - до 45 мм, добавил Гаранчук.

Комбинат готовит к выпуску новую линейку ювелирных изделий, изготовленных по новой технологии. Она будет презентована на VII Международном экономическом форуме янтарной отрасли AmberForum 2024 в Светлогорске под Калининградом с 27 по 30 июня этого года.

В целом с 2021 года в реконструкцию, а по сути, создание нового ювелирного производства комбината инвестировано 367 млн рублей. После реконструкции мощность производства позволяет переработать до 50 тонн янтаря в год. В прошлом году в готовые изделия и полуфабрикаты переработано порядка 25 тонн сырья. Это вдвое больше результата 2022 года (13,5 тонн), отметил собеседник агентства.

О комбинате

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.