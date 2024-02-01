На Ставрополье господдержка семей с детьми увеличилась на 70% за шесть лет

Объем вложений краевого бюджета составляет 4,4 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Господдержка семей с детьми в Ставропольском крае достигла 4,4 млрд рублей, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона. Объем финансирования за шесть лет увеличился на 70%.

"Ставрополье заинтересовано в создании максимально благоприятных условий для создания семьи, рождения и воспитания детей. Для этого в регионе проводится большая работа. За последние шесть лет объем вложений краевого бюджета в поддержку семей с детьми вырос почти вдвое - с 2,6 до 4,4 млрд рублей", - говорится в сообщении по итогам торжественного открытия Года семьи на Ставрополье.

Во время церемонии открытия глава Ставрополья Владимир Владимиров встретился с семьями края, которые достигли успеха в различных сферах - от сельского хозяйства до военной службы. "В этом году увеличиваем финансирование программы "Молодая семья". В ближайшее время оформим это законодательно. Продолжим поддерживать семьи с детьми, которые имеют сложные заболевания. Сейчас работаем, чтобы обеспечить для этого финансирование в бюджете", - цитирует управление Владимирова.

Во время встречи с семьями глава региона поддержал идею проведения на Ставрополье краевого форума многодетных семей. Также он поручил проработать инициативу поощрения супругов, проживших вместе более 50 лет.