Путин потребовал держать на контроле выделение средств и сроки сдачи новых кампусов

По словам президента, финансирование строительства новых кампусов должно быть заранее определено

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Финансирование строительства новых кампусов должно быть заранее определено, федеральные структуры должны проконтролировать этот вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам создания в России сети таких площадок. Глава государства потребовал также проконтролировать сроки сдачи образовательных пространств.

"У нас первая часть проекта - восемь кампусов, 250 млрд [рублей], из федерального бюджета 101 млрд, - напомнил Путин, обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. - Вторая очередь - девять кампусов, там 258 млрд нужно, и из федерального бюджета - 103 млрд. И денег пока мы там на эти цели в бюджетах на ближайшие годы не видим. Нужно просто заранее об этом говорить, проработать это".

Чернышенко заверил президента, что вторая очередь полностью обеспечена федеральными средствами. По его словам, уже есть понимание, как финансировать строительство третьей очереди - чтобы к 2030 году заработали уже 25 кампусов. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков добавил, что не позднее 2026 года все объекты начнут строиться.

Путин призвал членов правительства проконтролировать процесс, поскольку регионы находятся в разных условиях. "На Сахалине вообще в принципе сейчас неплохо очень с финансами: все развивается активно, и доходы есть. Но не во всех регионах так. И им нужно будет реально помогать, чтобы они даже проекты сделали вовремя", - отметил президент.

"Нужно внимательно следить за тем, что происходит в каждой этой точке, [где строится кампус], - подчеркнул Путин. - Надо смотреть - у кого что получается, у кого хватает денег, а у кого не хватает. Вон, в Когалыме "Лукойл" раскошелился, не пожадничал и все сделал. А в том же Великом Новгороде - там "Лукойл" не работает, там мало кто работает из крупных компаний. Там ни нефти нет, ни газа. А люди есть - и люди ждут этого проекта и рассчитывают на это".

Президент поручил Фалькову подготовить проект, где были бы отражены все контрольные стадии строительства кампусов. "На которых мы могли бы понимать, где мы находимся в конкретный момент времени", - пояснил Путин.