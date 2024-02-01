Deutsche Bank планирует сократить 3,5 тыс. рабочих мест до конца 2025 года

Прибыль банка после уплаты налогов в 2023 году упала на 14%

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Крупнейший финансовый институт ФРГ Deutsche Bank на фоне снижения прибыли объявил о сокращении порядка 3,5 тыс. рабочих мест к концу следующего года. Прибыль компании после уплаты налогов в прошлом году упала на 14%, до €4,9 млрд.

Это, как пояснил глава организации Кристиан Зевинг во время представления финансового отчета, включает в себя объявленное ранее сокращение 800 рабочих мест. В первую очередь, как отметили в Deutsche Bank, пострадают сферы, напрямую не связанные с работой с клиентами. Это касается рабочих мест в IT-секторе банка. Кроме того, планируется автоматизировать некоторые внутренние процессы.

Тем не менее Зевинг положительно оценил работу Deutsche Bank в прошедшем году, поскольку до уплаты налогов фининститут получил самую высокую прибыль за 16 лет (€5,7 млрд).