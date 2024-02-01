На электросетевой комплекс регионов СКФО потратят более 3,8 млрд рублей

Средства направят на техническое обслуживание и ремонт объектов комплекса

ТАСС, 1 февраля. Компания "Россети Северный Кавказ" направит более 3,8 млрд рублей на техническое обслуживание и ремонт объектов электросетевого комплекса регионов Северо-Кавказского федерального округа в 2024 году. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Россети Северный Кавказ" в 2024 году направят более 3,8 млрд рублей на реализацию программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого комплекса в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Это на 47% больше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на подготовку электросетевого комплекса Ставропольского края к стабильному функционированию в период сложных погодных условий предусмотрено более 1,3 млрд рублей. Более 688 млн рублей составят затраты на ремонтную программу в Республике Дагестан. В Кабардино-Балкарии на плановый ремонт энергообъектов направят более 616 млн рублей, В Чеченской Республике - свыше 457 млн рублей.

В ремонт и техническое обслуживание энергообъектов Северной Осетии вложат более 255 млн рублей. Объем финансирования плановой ремонтной кампании в Ингушетии составит около 235 млн рублей. Ремонтная программа филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" запланирована в объеме около 217 млн рублей.

"Реализация запланированных технических мероприятий позволит нам повысить надежность работы электросетевого комплекса макрорегиона и обеспечить качественное прохождение следующего осенне-зимнего периода", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора - главного инженера "Россети Северный Кавказ" Виктора Абаимова.