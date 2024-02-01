Пасечник сообщил, что в ЛНР работают над возобновлением выпуска тепловозов

По словам главы республики, власти региона пытаются "максимально задействовать имеющиеся возможности для организации рабочих мест" на заводе "Лугамаш"

ЛУГАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Работа по возобновлению выпуска тепловозов ведется властями Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На сегодняшний день, к сожалению, наш гигант - тепловозостроительный завод - он остановлен. Свою прямую задачу и функцию он не выполняет, тепловозы пока не строим, но вот я буквально на прошлой неделе проводил большое совещание с представителями бизнеса Луганской Народной Республики <…> - меня заверили в том, что в ближайшее время тепловозы выйдут с территории Луганского тепловозостроительного завода", - сказал он в интервью телеканалу "Вместе РФ".

Пасечник сообщил, что сейчас завод производит только комплектующие запчасти к тепловозам. По его словам, власти региона пытаются "максимально задействовать имеющиеся возможности для организации рабочих мест".

Предприятие "Лугамаш" было создано в 2015 году на базе "Лугансктепловоза". Завод производит запасные части для железнодорожных подвижных составов, в том числе и для новых локомотивов.