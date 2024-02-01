В Вологодской области половина арендаторов леса не ведет производство и лишится участков

По словам заместителя губернатора Михаила Сылки, "в долгосрочной аренде лес должен быть только у тех, кто занимается лесом, а не только его перепродажей"

ТАСС, 1 февраля. Около половины предприятий, которые имеют лесные участки в долгосрочной аренде в Вологодской области, не ведут производства и фактически занимаются перепродажей леса на корню. Такие компании будут лишены участков, лес передадут в руки предприятий, которые ведут производство, платят налоги и развивают область, сказал журналистам заместитель губернатора Михаил Сылка.

Ранее врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов поручил привести в порядок вопросы аренды лесных участков и выдачи лицензий на добычу песка. С такими предложениями к нему обращались жители отдаленных населенных пунктов, где зачастую работа на лесозаготовках - это единственный источник дохода для местного населения.

"Врио губернатора требует просто навести порядок в отрасли. Что мы сейчас видим: у нас 293 лесных участка в долгосрочной аренде, и только половина из них [арендаторов] имеют какие-то производства, крупные и некрупные. Но в долгосрочной аренде лес должен быть только у тех, кто занимается лесом, а не только его перепродажей", - сказал Сылка журналистам.

По результатам анализа обнаружилась 101 компания, у которых в штате менее 10 человек, у 60 предприятий - менее пяти человек. "И когда мы смотрим налоговые платежи - они вообще ничего не платят. Чем занимается фирма? Понятно, что она просто продает то, что дало когда-то государство для развития производства, но она ничего не производит. Сейчас наша задача - отдать лес в руки тех, кто что-то производит, держит коллективы, платит налоги и развивает нашу область", - объяснил замгубернатора.

В Вологодской области насчитывается 11,7 млн га леса, расчетная лесосека - 1,6 млрд куб. м, территория на 81% покрыта лесом. Регион занимает первое место по интенсивности лесозаготовки в России и третье - по объемам лесозаготовки после Иркутской области и Красноярского края. В регионе перерабатывается более 76% заготовленного леса, за пределы области вывозится только низкосортная древесина.