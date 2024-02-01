Завод в Вологодской области увеличит выпуск фанеры в 2,8 раза

Сумма инвестиций в проект модернизации завода составила 6,5 млрд рублей

ТАСС, 1 февраля. Фанерный завод в Великоустюгском округе Вологодской области после модернизации увеличит выпуск фанеры в 2,8 раза - с 70 тыс. до 200 тыс. куб. м. Ее используют в том числе при производстве танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), сообщила пресс-служба врио губернатора области.

"Запуск проекта позволит увеличить долю глубокой переработки древесины на Вологодчине и придаст новый импульс развитию региона. Обновленное производство позволит увеличить объемы выпуска фанеры до 200 тыс. куб. м ежегодно. Сумма инвестиций составила 6,5 млрд рублей", - привела пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Приоритетный инвестиционный проект "Новатор +52" реализован в условиях действующего производства на комбинате в поселке Новатор Великоустюгского округа лесопромышленной группой "Свеза", комбинат является градообразующим для поселка. "Это производство дало сейчас [после модернизации] плюс 52 тыс. куб. м фанеры и 55 новых рабочих мест. Выпускалось 70 тыс. куб. м, сейчас будет выпускаться 122 тыс. [200 тыс. куб. м будут производить после полного завершения проекта] За счет автоматизации процесса средняя зарплата поднялась у всего коллектива, а это более 200 человек. Область получила дополнительные налоговые отчисления. Это самая лучшая фанера в мире, компания не просто выпускает фанеру, а подходит научно к этому процессу. Фанера "Свезы" используется для постройки танкеров для перевозки СПГ", - пояснил журналистам заместитель губернатора Михаил Сылка.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, производство запущено "в тяжелые времена, когда спрос на фанерную продукцию жестко ограничен на неконкурентном теперь для страны рынке".

"Мы видим по этому предприятию, что приоритетные инвестпроекты позволяют создавать высококачественные рабочие места с гораздо выше средней по региону зарплатой и высококачественные продукты с хорошей добавленной стоимостью. Мы продолжим поддерживать и инвестпроекты, и любой лесной бизнес, чтобы в непростых условиях санкций он чувствовал себя уверенно", - сказал руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Лесопромышленная отрасль является одной из основных в Вологодской области, которая занимает первое место в России по интенсивности лесозаготовки и третье - по объему заготовки леса после Иркутской области и Красноярского края. В регионе производится 6% пиломатериалов от общего объема по стране, 8% фанеры, 9% плит ДСП и 26% заводских деревянных домов. В 2022 году из-за антироссийских санкций производство фанеры снизилось в области на 24,3%, до 274,3 тыс. куб. м, в 2023 году - увеличилось на 1%, до 277,1 тыс. куб. м.