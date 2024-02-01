На Зеленодольском заводе заложили два скоростных судна "Метеор-2020" для Татарстана

Суда обладают новой самостабилизирующейся крыльевой системой, сообщила пресс-служба предприятия

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Два скоростных пассажирских судна на подводных крыльях (СПК) проекта 03830 "Метеор-2020" заложены на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Их произведут для Татарстана, сообщает пресс-служба завода.

"1 февраля 2024 года на АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького", входящем в состав АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс" (группа компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") в торжественной обстановке заложили два скоростных пассажирских судна на подводных крыльях (СПК) проекта 03830 "Метеор-2020" для Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суда обладают новой самостабилизирующейся крыльевой системой, преимуществом которой являются увеличение мореходности на 20-30% и снижение на 40-50% перегрузок и ускорений при движении на волне. "Просторный салон на 120 пассажиров оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью Wi-Fi. Особое внимание уделено созданию условий для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что два судна проекта 03830 "Метеор-2020", получившие наименования "Михаил Девятаев" и "Муса Джалиль", уже эксплуатируются на водных маршрутах Татарстана. Они были переданы судоходной компании АО "Флот Республики Татарстан" в 2023 году.