В Индии планируют установить солнечные панели на 10 млн домов

Они будут иметь мощность до 10 кВт, отметила министр финансов страны Нирмала Ситараман

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Индии планирует оснастить около 10 млн жилых домов солнечными панелями для выработки бесплатной электроэнергии. Об этом сообщила министр финансов страны Нирмала Ситараман.

"Благодаря программе установки солнечных панелей на крыши домов 10 млн домохозяйств смогут получать бесплатно каждый месяц до 300 кВт электроэнергии. Это позволит каждому домохозяйству экономить 15-18 тыс. рупий ($180-217) в год на бесплатной солнечной энергии и благодаря продаже излишков", - заявила Ситараман, представляя предварительный бюджет страны на следующий финансовый год, который начнется 1 апреля.

Солнечные панели будут иметь мощность до 10 кВт, их могут устанавливать как вместе с батареями для хранения электроэнергии, так и без них. Они будут подключены к общей распределительной сети, поэтому пользователи смогут продавать излишки электроэнергии энергораспределяющим компаниями. Министр не привела подробностей реализации программы, но, как отмечают местные СМИ, в рамках уже существующей государственной программы по поощрению использования солнечных панелей государство оплачивает 40% затрат на их установку.

По данным министерства новой и возобновляемой энергетики, общая мощность выработки электричества из солнечной энергии в Индии в 2023 году составила 72 ГВт, из них 11 ГВт приходится на солнечные панели, установленные на крышах зданий. В случае реализации цели по оснащению 10 млн домов такими панелями общий объем вырабатываемой подобным образом электроэнергии увеличится в 11 раз.

Помимо этого, министр заявила, что правительство в 2024-2025 годах планирует активно поддерживать использования электротранспорта в стране. В частности, планируется расширить инфраструктуру зарядных станций и активнее использовать автобусы на электродвигателях в системе общественного транспорта. Точные данные финансирования этих программ министр также не привела.