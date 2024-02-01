Пушилин сообщил, что в ДНР 22% магазинов снизили цены по некоторым позициям

Глава региона подчеркнул, что в республике уже подписали 728 меморандумов по установлению цен на товары первой необходимости

ТАСС, 1 февраля. Более 1,1 тыс. магазинов в Донецкой Народной Республике (ДНР), или 22% от их общего числа в регионе, снизили цены на отдельные товары. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Серьезная работа проведена на данный момент Минпромторгом республики, заключены соглашения - они на данный момент уже подписаны с поставщиками, торговыми сетями, а также магазинами. 728 меморандумов по установлению цен на товары первой необходимости уже подписано, и это внесло определенные, скажем, моменты, которые повлияли на ценники. По сути, 1 163 магазина снизили цены по некоторым позициям, а это без малого 22% продовольственных и смешанных магазинов", - сказал Пушилин в видеообращении.

Глава региона добавил, что в ДНР принят закон об административной ответственности за завышение цен и подписан указ о регулировании цен и их предельных уровней на отдельные виды товаров.

"В результате нам удалось снизить цены по некоторым позициям. Если на 15 января в красной зоне было 30 позиций товаров, то на 22 января осталось 18, а 12 видов перешли в нейтральную зону. <...> По данным статистики, у нас по-прежнему в красной зоне находятся сливочное масло, замороженная рыба, молоко, сахар, фруктовые, овощные пюре для детского питания. Поэтому активная работа над снижением цен продолжается", - уточнил Пушилин.

О проблеме завышенных цен в магазинах ДНР глава республики заявил в феврале 2023 года, называя среди причин кадровый голод у ретейлеров, трудности с логистикой и прекращение льготного кредитования. Летом Пушилин сообщал, что цены остаются слишком высокими на несколько видов продуктов, в том числе на мясо, овощи и молочную продукцию, и поручил председателю правительства региона Евгению Солнцеву доложить о мерах решения проблемы.