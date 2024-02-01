Акции "Феррари" выросли на 13% на фоне новостей о приходе в команду Хэмилтона

По состоянию на 22:44 мск бумаги производителя спортивных автомобилей торговались на уровне $388,93

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Акции производителя спортивных автомобилей "Феррари" на Нью-Йоркской фондовой бирже взлетели более чем на 13% на фоне новостей о том, что за заводскую команду компании в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" с 2025 года будет выступать семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.

С начала торговой сессии в четверг акции Ferrari выросли на 13,15% до $391,42 за штуку. По состоянию на 22:44 мск ценные бумаги "Феррари" торгуются на уровне $388,93. Росту акций компании также поспособствовала публикация финансовой отчетности, согласно которой чистая выручка итальянского производителя за 2023 финансовый год выросла на 17,2%.

Ранее в четверг пресс-служба команды "Феррари" сообщила о подписании многолетнего контракта с титулованным британцем. Сезон-2024 Хэмилтон проведет в составе "Мерседеса". По окончании сезона-2024 "Феррари" покинет испанский пилот Карлос Сайнс - младший.

С 2007 по 2013 год Хэмилтон выступал за "Макларен", в составе которого стал чемпионом мира в 2008 году. С "Мерседесом" он выиграл чемпионат мира в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. По числу титулов Хэмилтон делит рекорд с немцем Михаэлем Шухмахером.