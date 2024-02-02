США и союзники выпустили рекомендации по борьбе с обходом потолка цен на нефть России

В заявлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов отмечается, что Запад рассчитывает подтолкнуть власти стран и представителей отрасли к соблюдению потолка цен

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. США и их союзники представили рекомендации по борьбе с попытками обхода потолка цен на российскую нефть. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Как следует из документа, США и их партнеры по коалиции по ограничению цен призывают "проявлять бдительность к случаям неумышленного обхода или ошибочного толкования" ограничений на российскую нефть, а также ситуациям, в которых "некоторые стороны избегают [действия ограничительной] меры". "Противоправная деятельность может иметь место в разных компаниях и отраслях, задействованных в торговле российской нефтью и нефтепродуктами", - утверждается в документе.

Случаи обхода потолка цен на нефть, отмечается в тексте, якобы могут сопровождаться подлогом документации, отсутствием прозрачности в стоимости перевозки, участием посредников из третьих стран, заменой флагов на нефтяных танкерах, использованием "теневого флота", а также нарушениями при перевозке.

США и их союзники рассчитывают подтолкнуть власти стран и представителей отрасли к соблюдению потолка цен, выявлению возможных нарушений или случаев обхода ограничений и принятию мер для их соблюдения, говорится в заявлении. В документе приводятся инструкции на случай выявления нарушений в соблюдении потолка цен, а также представлены адреса, по которым предлагается сообщать о подобных случаях.

Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 12 октября 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из РФ он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.