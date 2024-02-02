Витебская область Белоруссии вновь разрешила вывозить продукты в Латвию и Литву сверх норм

В конце января постановление, разрешающее до конца года вывоз сверх установленных норм продуктов в Литву и Польшу, принял Гродненский облисполком

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Витебской области Белоруссии разрешил до конца года вывозить в Латвию и Литву продукты питания для личного потребления сверх норм, установленных для перемещения за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение регионального органа власти опубликовано на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

"Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совета министров Республики Беларусь от 12 апреля 2022 года №224 не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза из Республики Беларусь в Латвийскую Республику, Литовскую Республику в срок по 31 декабря 2024 года", - говорится в решении облисполкома, которое вступило в силу после опубликования.

В конце января постановление, разрешающее до конца года вывоз сверх установленных норм продуктов в Литву и Польшу, принял Гродненский облисполком.

Аналогичные постановления, действовавшие до конца 2023 года, в начале прошлого года принимались тремя приграничными регионами Белоруссии. В соответствии с ними из Брестской области продукты сверх установленных норм можно было вывозить в Польшу, из Гродненской - в Литву и Польшу, из Витебской - в Латвию и Литву.

Принятое в апреле 2022 года белорусским Совмином "в целях стабилизации ситуации на потребительском рынке и обеспечения национальной продовольственной безопасности" постановление "О мерах по защите внутреннего рынка" устанавливает запрет на вывоз из страны отдельных видов продовольственных товаров. В частности, вывозить за пределы ЕАЭС запрещается более 2 кг пшеничной муки, более 1 кг гречневой, рисовой, манной и овсяной круп, более килограмма макаронных изделий, соли и сахара, более 1 л растительного масла, более трех банок мясных, молочных и рыбных консервов, за исключением консервов для детского питания.

Ограничения не распространяются на продукты, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через границу, а также "в иных местах и (или) случаях, определенных облисполкомами". На основании этого положения власти Брестской, Витебской и Гродненской областей сначала до середины мая, а затем и до конца 2022 года отменяли действие лимитов при условии вывоза продуктов исключительно в сопредельные страны Евросоюза - Латвию, Литву и Польшу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце декабря 2023 года поддержал предложение МИД республики о продлении упрощенного визового режима для жителей трех стран ЕС до конца 2024 года. Первоначально такой порядок въезда вводился для жителей Литвы и Латвии на период с 15 апреля по 15 мая 2022 года. Затем он был продлен для жителей этих стран и введен для Польши. В Минске рассчитывают, что этот шаг позволит гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Белоруссии, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой народа. К настоящему времени возможностью безвизового въезда в Белоруссию воспользовались более 816 тыс. жителей стран Евросоюза.