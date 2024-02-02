Nikkei: в Японии готовят закон о защите важной экономической информации

По данным газеты, проект документа предполагает создание отдельной структуры, которая будет рассматривать заявки компаний на допуск конкретных людей к работе с такой информацией

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии разрабатывает законопроект о защите важной конфиденциальной экономической информации, разглашение которой может нанести серьезный ущерб. Как сообщила газета Nikkei со ссылкой на проект документа, разглашение таких сведений будет караться лишением свободы на срок до пяти лет.

По данным газеты, проект документа предполагает внедрение системы допуска к важной информации экономического характера. Для этого планируется создать отдельную структуру, которая будет рассматривать заявки компаний на допуск конкретных людей к работе с такой информацией. При этом может учитываться несколько факторов, в том числе история правонарушений человека, факты употребления наркотиков, а также гражданство супруга.

В случае положительного решения допуск будет выдаваться на срок до 10 лет, при этом даже в случае смены работы человек, получивший соответствующее разрешение, сможет избежать необходимости проходить проверку заново.

Газета приводит сравнение плана с классификацией секретной информации в США, отмечая, что степень закрытости такой важной экономической информации будет соответствовать грифу "секретно" в американской системе. В отличие от совершенно секретной информации, за разглашение которой в Японии по закону полагается до 10 лет тюрьмы, за разглашение конфиденциальной экономической информации предполагается назначить наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Компании, сотрудник которых нарушит закон, могут быть оштрафованы.

Как отмечает издание, принятие системы допуска к конфиденциальной информации позволит японским компаниям активнее сотрудничать со своими партнерами в других странах, где такая система уже существует. Ожидается, что законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента в ходе текущей очередной сессии.