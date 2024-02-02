Монголия и Россия обсудят беспошлинный ввоз в РФ более 400 видов товаров

Министр экономического развития республики Чимэдийн Хурэлбаатар подчеркнул, что речь идет о мясе, мясопродуктах, коже, а также кашемире и одежде из него

УЛАН-БАТОР, 2 февраля. /ТАСС/. Монголия и Россия ведут переговоры о ввозе в РФ без пошлин более 400 видов монгольских товаров. Об этом сообщил вице-премьер по экономике, министр экономического развития страны Чимэдийн Хурэлбаатар на форуме по региональному развитию.

"Наше министерство экономического развития ведет переговоры по соглашению с Российской Федерацией. Обсуждается беспошлинный ввоз более 400 видов продукции. Это мясо и мясопродукты, кожа и кожаные изделия, а также кашемир и одежда из него", - сказал министр.

Он выступил на экономическом форуме с докладом о развитии и приоритетах пяти западных аймаков (регионов), которые граничат с РФ и КНР. Западные аймаки занимают четвертое место из шести по объему ВВП в Монголии. Зарплата в них ниже, а уровень бедности выше, чем в среднем по стране.

"У аймаков западного региона есть три основных рынка сбыта - Улан-Батор, Россия и Китай. Кроме того, мясо из западных провинций закупают арабские страны. Западные аймаки связаны со столицей страны автомобильным транспортом. Поэтому мы должны построить дороги к двум другим рынкам. Экономика запада Монголии будет расти за счет соединения трех основных рынков автомобильным транспортом", - отметил министр.

Электроэнергия из России и Китая

Чимэдийн Хурэлбаатар добавил, что западным регионам лучше перейти на возобновляемые источники энергии. На сегодня 80% необходимой Монголии электроэнергии вырабатывают отечественные предприятия, оставшиеся 20% импортируются из РФ и КНР. Западные аймаки импортируют оттуда около 75% электроэнергии.

Только в одном аймаке Ховд около 20 млрд тугриков (почти $6 млн) ежегодно тратится на покупку электроэнергии из России и Китая. Поэтому в Ховде планируется строительство гидроэлектростанции "Эрдэнэбурэн", которая позволит полностью обеспечить энергией запад Монголии и поддержать энергетическую систему центральных аймаков.

Первый проект ГЭС Эрдэнэбурэн был подготовлен еще в СССР в 1964 году в институте "Электросеть". В 2008 году предварительное технико-экономическое обоснование разработали монгольские и японские компании. Гидроэлектростанция будет построена на льготный кредит от Китая под 2% годовых на 20 лет в размере 1 млрд тугриков (около $266 млн).