Почти половина опрошенных россиян рассчитывает жить на пенсию от государства

При этом 34% респондентов планируют откладывать на пенсию самостоятельно

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Почти половина опрошенных россиян (49%) рассчитывают жить на пенсию от государства, более трети планируют откладывать на эти цели самостоятельно. Это следует из результатов исследования НПФ "Достойное будущее" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Почти половина россиян (49%) рассчитывают после завершения карьеры жить на страховую пенсию от государства. При этом 34% респондентов планируют откладывать на пенсию самостоятельно, 22% надеются на доходы от сдачи в аренду недвижимости", - следует из результатов опроса.

Согласно материалам опроса, чуть более трети опрошенных (27%) считают, что для сохранения привычного уровня жизни после выхода на пенсию им необходимо от 50 тыс. до 70 тыс. рублей в месяц, почти столько же респондентов (26%) назвали комфортной сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а 21% - от 70 тыс. до 100 тыс. рублей. 16% граждан отметили, что хотели бы получать от 100 тыс. рублей в месяц и больше.

36% опрошенных готовы ежемесячно самостоятельно откладывать на пенсию от 1 до 5 тыс. рублей, 23% респондентов назвали комфортной сумму до 1 тыс. рублей. 22% опрошенных отметили, что готовы откладывать на будущее от 5 до 10 тыс. рублей, а 19% - более 10 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек. 32% - лица в возрасте от 25 до 35 лет, 25% - от 35 до 45 лет, 23% россияне в возрасте от 18 до 25 лет, 13% от 45 до 55 лет и старше 55 лет - 7%. 56% респондентов составили женщины, 44% - мужчины. Опрос проводился с декабря 2023 года по январь 2024 года.