Аналитики заявили, что технологии многофакторной авторизации в РФ растут из-за взломов

Как напомнили в МТС RED, многофакторная авторизация пользователей дает защиту от взлома методами атаки на пароли пользователей, в том числе с помощью их автоматического перебора или социальной инженерии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сегмент многофакторной аутентификации в России, который ранее рос за счет зрелости информационной безопасности в компаниях и необходимости обеспечить безопасный доступ удаленщикам, согласно прогнозу, вырастет на 20% в 2024 году и на 80% - к 2027-му. Такие значения обусловлены также спросом на средства от кибератак и требованиями регуляторов к авторизации, сообщили ТАСС аналитики МТС RED (входит в МТС).

Многофакторная авторизация пользователей, как напоминают в компании, дает защиту от взлома методами атаки на пароли пользователей, в том числе с помощью их автоматического перебора (брутфорс) или социальной инженерии, то есть методов убеждения. Это популярно у мошенников - в 2023 году атаки на пароли применялись в 25% всех атак на российские компании.

Согласно прогнозу МТС RED, в 2024 году сегмент в целом подрастет на 20% в сравнении с прошедшим годом, до 3,8 млрд рублей. К 2027 рост составит уже 80%, а объем российского рынка будет оцениваться в 5,6 млрд рублей. Как отмечает глава направления многофакторной аутентификации МТС RED Василий Огнев, спрос изначально формировался из нескольких факторов, но сейчас предприятия столкнулись с кибератаками, что создало спрос на средства защиты от них.

"Сейчас на все эти факторы дополнительно накладываются требования регуляторов. В некоторых случаях использование многофакторной аутентификации становится обязательным, что активно стимулирует рост этого рынка", - добавил Огнев.

В мире же рынок вырастет на 70% к 2027 году, до $27 млрд. Драйверы мирового рынка - общее ужесточение законодательства, рост спроса на кибербезопасность и распространение популярности удаленной работы по всему миру.

Пример обязательной многофакторной аутентификации в России - двухфакторная аутентификация на госуслугах, ставшая обязательной в конце октября 2023 года. Она вводилась постепенно, и, по данным министерства на момент ввода, второй фактор защиты подключили более 41 млн человек. Это почти половина всех пользователей портала.