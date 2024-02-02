Эксперт: экспорт в РФ японских авто с пробегом в 2024 году сократится не менее чем на 30%

Сотрудник отдела Европы, России и СНГ Японской организации развития внешней торговли Куния Асамото отметил, что особо сильное падение экспорта машин в РФ произошло сразу после введения санкций

ТОКИО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Экспорт в Россию японских автомобилей с пробегом в 2024 году под влиянием введенных Токио санкций сократится не менее чем на 30% по сравнению с показателем прошлого года. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал сотрудник отдела Европы, России и СНГ Японской организации развития внешней торговли (JETRO) Куния Асамото.

"9 августа 2023 года правительство Японии запретило поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1 900 куб. см, - сказал эксперт. - Под влиянием такой меры экспорт машин стал сокращаться ежемесячно более чем на 40% по сравнению с показателями год назад. Воздействие введенных санкций будет продолжаться, и в 2024 году, как полагают, количество поставленных в Россию японских автомобилей уменьшится примерно на 30% по сравнению с прошлым годом".

Эксперт отметил, что особо сильное падение экспорта машин в РФ произошло сразу после введения санкций. В августе объем поставок упал в численном выражении на 42,5%, в сентябре - на 51,8%, а октябре - на 46,8%. "На этом фоне был отмечен некоторых рост экспорта в Россию малолитражных автомобилей, - сказал специалист JETRO, которая тесно связана с правительством страны. - Однако в целом поставки подержанных машин в РФ стали после августа неуклонно сокращаться. При этом до введения санкций с июня 2022 по июль 2023 года экспорт автомобилей с пробегом 14 месяцев подряд ежемесячно превышал показатели предыдущего года".

"До вступления в силу нынешнего запрета, - напомнил эксперт, - Россия была крупнейшим экспортным рынком для японских подержанных машин. В то же время введение санкций в августе не оказало заметного воздействия на общий объем поставок за рубеж автомобилей с пробегом из Японии, он продолжает расти".

Японские корпорации с весны 2022 года прекратили экспорт в РФ новых автомобилей, однако поставки подержанных машин продолжились. По данным японского министерства финансов, 2023 году в РФ было экспортировано 212 тыс. японских легковых автомобилей с пробегом - на 3,7% меньше, чем в предыдущем году. Поставки запчастей и комплектующих упали на 48,4%, грузовиков и автобусов - на 42,7%. С 9 августа 2023 года Токио запретил экспорт в РФ новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с двигателем объемом более 1,9 л, а также всех гибридных и чисто электрических машин.

В новость внесена правка (08:13 мск) - передается с исправлением фамилии эксперта, верно - Асамото