В Роскачестве назвали вина, которые выбирают большинство россиян

По данным ведомства, наиболее популярной оказалась продукция Краснодарского края, Крыма и Севастополя

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Большая часть россиян предпочитает вина, произведенные в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Об этом ТАСС рассказали в Роскачестве.

"61% россиян предпочитает вина, произведенные в Краснодарском крае (больше всего любителей среди жителей Юга России - 73%), Крыму и Севастополе", - говорится в сообщении. При этом почти каждый пятый россиянин отдает предпочтение дагестанским винам.

Также в число фаворитов среди производителей вин вошел Ставропольский край. 13% респондентов выбирают напитки из этого региона.

В Роскачестве уточнили, что около трети россиян (30%) покупают вина производства региона проживания. В большинстве случаев эта практика характерна для жителей Юга России (73%) и Северного Кавказа (74%).

В то же время, как указано в сообщении, каждый пятый россиян (20%) считает, что знает, чем один сорт вина отличается от другого. А почти половина опрошенных (47%) приблизительно представляет себе эти отличия. 13% респондентов признались, что не обращают внимание на сорт вина, когда его покупают.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди 1 200 жителей России старше 18 лет, приобретающих вино не реже одного раза в месяц.