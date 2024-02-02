Мишустин прибыл на цифровой форум Digital Almaty 2024

Премьер-министр осмотрит выставку цифровых проектов и выступит на пленарном заседании

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл на площадку международного цифрового форума Digital Almaty 2024, где осмотрит выставку цифровых проектов и выступит на пленарном заседании.

Мероприятие проходит в центре делового сотрудничества "Атакент". Председателя правительства РФ встретил его казахстанский коллега Алихан Смаилов.

Осмотр начнется со стендов, посвященных цифровизации Казахстана и развитию Алма-Аты, работе горно-металлургического комплекса республики, Национальной геологической службы, развитию промышленности, строительства, энергетики, усилиям по сохранению экологии и природных ресурсов. На выставке представлены и стенды отдельных компаний и организаций, в их числе "Яндекс", операторы Tele2 и Kcell (они презентуют доклад о развитии 5G), Freedom Finance, Halyk Bank, B1 Group, казахстанские IТ-компании, работающие в разных сферах, топовые стартапы. Кроме того, гости экспозиции смогут ознакомиться с деятельностью Института умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI) при Назарбаев Университете, Центра новых материалов и аддитивных технологий, узнать больше о роботокомплексе KUKA.

По окончании осмотра Мишустин выступит на пленарном заседании форума. Также состоится церемония вручения премий Digital Almaty Awards.

Форум Digital Almaty проходит с 1 по 3 февраля под названием "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". В целом, как ожидается, в форуме примут участие около 30 тыс. представителей компаний, а также международные эксперты, лидеры отраслей, ведущие новаторы в сфере IТ и бизнеса, представители государственных структур из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Ирана, Индии, Китая и других стран. Участники форума обсудят современные тенденции в сфере цифровых технологий, возможность их применения для решения социальных, экономических и экологических задач, а также успешные примеры в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций.