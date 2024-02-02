В 2023 году 90% товарооборота Башкирии с Турцией пришелся на экспорт из России

В частности, экспортировалась продукция топливно-энергетической, химической отраслей промышленности, а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия

УФА, 2 февраля. /ТАСС/. Экспорт топливно-энергетической, химической продукции, продовольствия и древесины составил 90% внешнеторгового оборота Башкирии с Турцией в 2023 году. За 11 месяцев товарооборот вырос в два раза, сообщается на сайте правительства республики.

"Показатель экспорта по результатам 11 месяцев 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года продемонстрировал увеличение на 113,6%. Примечательно, что экспорт в Турцию составляет порядка 90% ВТО [внешнеторгового оборота] региона с данной страной", - приводятся в сообщении слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргариты Болычевой.

Основу экспортных поставок в 2023 году составила продукция топливно-энергетической, химической отраслей промышленности, продовольственные товары и сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них, машиностроительная продукция.