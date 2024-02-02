Основной темой Кавказского инвестфорума станет взаимодействие между регионами

Мероприятие состоится 28-30 мая в Минеральных Водах

ГРОЗНЫЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Эффективное взаимодействие между регионами как фактор экономического роста России станет главной темой Кавказского инвестиционного форума, который состоится 28-30 мая в Минеральных Водах. Об этом сообщили в Росконгрессе.

"Участники посетят деловую программу, посвященную возможностям инвестиционного роста регионов России, драйверам развития малого и среднего бизнеса, влиянию современных технологий на экономические и политические процессы. В качестве спикеров деловой программы выступают руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодежного и научного сообществ. Главной темой форума станет эффективное взаимодействие между регионами как фактор экономического роста России", - говорится в сообщении.

В форуме примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов Северного Кавказа, Южного федерального округа, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.

"В 2024 году наше мероприятие впервые пройдет в статусе форума, расширится тематика деловой программы - запланированы сессии, круглые столы, мастер-классы. Кавказский инвестиционный форум должен стать точкой притяжения инвесторов, площадкой для укрепления отношений между регионами, странами - это приведет к развитию торгово-экономического сотрудничества и улучшению жизни граждан", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

По словам организаторов, мероприятие станет площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов для развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства в российских регионах.

В 2023 году Кавказскую инвестиционную выставку посетили более 3 тыс. участников, были подписаны соглашения на более чем 150 млрд рублей. В сентябре прошлого года выставка получила статус форума. Он проходит при поддержке Министерства экономического развития РФ. Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс.