Премьер Белоруссии предложил в ЕАЭС активнее сотрудничать в сфере импортозамещения ПО

Роман Головченко считает, что большой потенциал для развития цифровых технологий на пространстве союза имеет "реестр евразийского программного обеспечения"

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко считает важным в рамках Евразийского экономического союза расширять сотрудничество в сфере импортозамещения программного обеспечения (ПО).

"Считаю, что работа по импортозамещению в данной сфере должна быть организована и реализована в масштабах ЕАЭС. Уже сейчас для этого созданы необходимые условия", - заявил премьер, выступая на пленарной сессии форума Digital Almaty 2024.

Головченко считает, что большой потенциал для развития цифровых технологий на пространстве союза имеет "реестр евразийского программного обеспечения". "Включение в него обеспечивает преференции разработчикам ПО из всех стран ЕАЭС в рамках государственных закупок, например, в Российской Федерации". Глава правительства предложил "совместно сформировать механизмы, расширяющие данное направление до региональной экосистемы IT-продуктов, которые позволят участникам ЕАЭС использовать созданное в наших странах программное обеспечение на взаимовыгодных условиях". "Это позволит сократить цифровой разрыв между нами", - уверен премьер Белоруссии.