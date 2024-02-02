Мишустин заявил о равных возможностях отечественных нейросетей и ChatGPT

Премьер имел в виду, в частности, продукты Сбера и "Яндекса"

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о равных возможностях отечественных нейросетей с западной ChatGPT.

Глава кабмина сегодня в Алма-Ате осмотрел выставку цифровых проектов на форуме Digital Almaty 2024. В числе прочего ему рассказали, как современные технологии помогают систематизировать работу на промышленных предприятиях. "На каком инструменте нейронная сетка?" - поинтересовался Мишустин на стенде компании ERG. Ему пояснили, что используется комбинаторика нескольких систем. "Сберовский GigaChat не пробовали? У нас две компании по паритету сейчас фактически с ChatGPT равны. Продукт Сбера и продукт "Яндекса". Посмотрите", - напутствовал премьер-министр РФ.

Сбер в апреле 2023 года выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat, которая может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.