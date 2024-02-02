Мишустин заявил, что страны без своих инноваций могут стать зависимыми от чужих разработок

Развитие собственных компетенций важно для укрепления суверенитета стран ЕАЭС, подчеркнул премьер-министр

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Развитие собственных IТ-технологий и компетенций важно для укрепления суверенитета стран Евразийского экономического союза, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.

Он напомнил, что на площадке форума в прошлые годы уже говорилось о повышении значения больших данных, о расширении применения искусственного интеллекта, о необходимости создания собственных платформ. "Еще несколько лет назад обращал ваше внимание на то, что страны, у которых их [таких компетенций] нет, рискуют попасть в информационную, политическую и экономическую зависимость от чужих разработок. Сейчас актуальность этого возрастает. Эксперты говорят о том, что технологические лидеры будут наращивать контроль над критическими системами в инфраструктуре", - указал Мишустин.